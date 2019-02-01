Москва, 1 февраля, 2019, 08:58 — ИА Регнум. В России родители школьников больше всего недовольны качеством преподавания иностранного языка. 19% заявили, что детей обучают плохо. 38% хотят, чтобы «языки» преподавали лучше. Таковы данные совместного опроса ОНФ и фонда «Национальные ресурсы образования».

Василий Максимов. Единственный учитель (фрагмент). До 1911

Также родители недовольны качеством преподавания таких предметов в школе, как информатика (41%), физика (40%), химия (39%), биология (39%) и экономика (35%).

Согласно опросу, лучше всего в школе детей знакомят с окружающим миром. Половина родителей считает, что в школе значительное внимание уделяют физкультуре.

47% опрошенных довольны обучением школьников музыке и рисованию. 45% отмечают хорошее качество преподавания литературы, 43% — русского языка.

Минпросвещения может отменить бумажные учебники по 11 предметам

Опрос проведен в январе 2019 года Общероссийским народным фронтом (ОНФ) совместно с фондом «Национальные ресурсы образования». Опрошены более 1600 родителей в 84 регионах России.

Читайте также: Жители России назвали самый важный школьный предмет

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса «Левад-центра», самыми важным школьными предметами граждане РФ считают историю, русский язык и математику.

Развитие сюжета: Минпросвещения может отменить бумажные учебники по 11 предметам