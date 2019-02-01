Тула, 20 июля, 2020, 11:10 — ИА Регнум. 43 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Тульской области, сообщили 20 июля в региональном оперативном штабе.

Новые случаи заражения выявлены у жителей Тулы и 12 районов области. В то же время за сутки выписаны с выздоровлением после коронавируса 44 человека.

Всего с 19 марта в Тульской области положительные тесты на коронавирус подтверждены у 7933 человек, выздоровели 6477 пациентов, 186 человек скончались.