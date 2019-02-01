Пекин, 1 февраля, 2019, 08:45 — ИА Регнум. Китаю и США удалось договориться о снижении дисбаланса в торговле и достичь «важного прогресса» в ходе последнего раунда переговоров. Об этом говорится в сообщении китайского министерства коммерции.

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В ведомстве назвали честными, предметными и плодотворными переговоры, проведенные представителями сторон. Речь шла о ключевых вопросах, в том числе торговом балансе и разработке механизма по реализации договоренностей.

По соглашению, США и Китай будут предпринимать эффективные меры для сокращения торгового дисбаланса. Китай обязался активно наращивать ввоз из США сельскохозяйственной продукции, энергоресурсов, промышленных товаров и услуг.

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Отмечено также, что в феврале торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и глава минфина Стивен Мнучин прибудут в Китай для дальнейших двусторонних консультаций по торговым вопросам.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 января в США стартовали очередные китайско-американские торговые переговоры. Президент США Дональд Трамп отвел Китаю срок до 1 марта: если противоречия в торговле не будут улажены, Китаю грозит очередное повышение американских пошлин на импорт.

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