Вашингтон, 1 февраля, 2019, 08:41 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп, который в середине декабря 2018 г. анонсировал вывод американских войск из Сирии, может оставить некоторые части на базе в Эт-Танфе. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

По их словам, дискуссии о возможном выводе войск США из Сирии, против чего выступает советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, до сих пор продолжаются в администрации.

По словам источников, Болтон предлагает оставить на базе в Эт-Танфе военных США, наличие которых позволит ограничить «распространение влияния» Ирана в регионе.

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Как передавало ИА REGNUM, в середине декабря президент США Дональд Трамп заявил о том, что вооруженные силы США, которые одержали «победу» над террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии, в ближайшее время покинут страну.

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