Вашингтон, 1 февраля, 2019, 08:32 — ИА Регнум. Власти США ввели в отношении Ганы визовые ограничения после того, как власти страны отказались принимать своих граждан, депортированных из Соединенных Штатов. Об этом говорится в опубликованном заявлении министерства внутренней безопасности (МВБ) США.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Отмечается, что решение было принято после того, как глава ведомства Кирстьен Нильсен уведомила госсекретаря США Майка Помпео о том, что правительство африканского государства «отказывалось или необоснованно задерживало принятие своих граждан, высланных из Соединенных Штатов».

«Госсекретарь Помпео приказал дипломатическим должностным лицам в Гане ввести визовые ограничения для определенных категорий заявителей», — говорится в тексте документа.

В том случае, если власти Ганы не пойдут навстречу пожеланиям Вашингтона, санкции могут быть введены для более широкого круга граждан, подчеркнули в МВБ.