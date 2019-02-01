Санкт-Петербург, 1 февраля, 2019, 08:10 — ИА Регнум. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова одержала победу над представительницей Латвии Еленой Остапенко в матче второго круга турнира St. Petersburg Ladies Trophy. Встреча, продолжавшаяся 1 час 26 минут, завершилась со счётом 6:4, 6:4.

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Павлюченкова пять раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 3 из 5 брейк-пойнтов. На счету её соперницы два эйса, четыре ошибки на подаче и один брейк.

В четвертьфинале Павлюченкова сыграет с голландской теннисисткой Кики Бертенс.

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