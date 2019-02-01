Москва, 1 февраля, 2019, 07:52 — ИА Регнум. О том, каким образом европейские интеллектуалы расправились с левыми движениями в интересах возврата в мир фашизма, рассказал лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Кургинян

По словам эксперта, европейские ‑ и шире — западные интеллектуалы испугались, что возвращаются назад в мир Истории и духа, и они не знают, что теперь с этим делать. Как только появляется дух, у них начинается истеричный припадок, потому что они считали, что с духом и историей было покончено раз и навсегда.

«Они сначала уничтожили сильные классические левые движения, потому что боялись коммунистов, потом они извратили все это троцкизмом, превратили в кашу, потом они начали разбираться с центристами и нормальными консерваторами, и они создали идиотскую эту постмодернистскую мерзость. Европа от этой мерзости, наконец, блеванула. Кому в руки это отдают? Кому? Нацистам! И они же видят, что такое бандеровская Украина, и говорят: «Молодцы». Это значит, что они своей беспомощностью выковывают зверя», — заявил Кургинян.

«И последнее, свобода. Есть свобода человека и есть свободное право не быть человеком. Неолиберализм говорит, что рамки свободы, человечность, гуманизм исчезают, можно идти дальше. А куда дальше? В зверя! А что вернется назад? Нацизм! Они это делают», — закончил мысль эксперт.

Напомним, что 30 назвавшихся «европейскими» интеллектуалов написали открытое письмо о судьбах Европы, которое было опубликовано газетой Guardian. Они выразили опасение возврата в Европу ксенофобии при поддержке Кремля.