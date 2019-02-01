Британия, Венесуэла, Япония — куда идут страны и где здесь РФ: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 1 февраля, 2019, 08:00 — ИА Регнум.
- ЕС так и не понял, чего хочет Великобритания;
- Куда уйдут из центрального банка Венесуэлы 20 тонн золота;
- В Госдуме могут принять заявление по Венесуэле;
- Большинство жителей Курил против передачи островов;
- Арестован замглавы правительства Ленобласти.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 11:00 мск.
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