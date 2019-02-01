Кострома, 1 февраля, 2019, 04:44 — ИА Регнум. У тридцатилетнего костромича изъяли 40 тысяч пачек контрафактных сигарет на сумму 1,5 миллиона рублей, сообщает ГТРК «Кострома». Продукция отправлена на экспертизу и будет уничтожена.

44.мвд.рф Конфискованные сигареты

При обыске в трех ларьках и складе, принадлежащих обвиняемому, костромские полицейские обнаружили «настоящие» сигареты только на витрине. Найденные сигареты под прилавком оказались без опознавательных знаков, или с фальшивыми акцизными марками. Костромич продавал нелегальный табак «по цене в два, а то и в три раза дешевле настоящего».

«Сейчас назначен ряд ботанических экспертиз изъятой табачной продукции. Ждем выводов и результатов данных экспертиз. И эксперты ответят нам на вопрос, действительно ли там табак — или какие-то другие примеси», — сообщает Галина Степаненко старший следователь отдела № 5 СУ УМВД России по Костроме.

Костромича ждет уголовная ответственность за продажу товаров без акцизных марок.