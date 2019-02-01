Москва, 1 февраля, 2019, 04:27 — ИА Регнум. Четыре раза поднимались на перехват иностранных самолетов российские истребители за минувшую неделю, сообщает Минобороны РФ.

Af.mil Самолёт-разведчик ВВС США

У российских границ за этот период было замечено 23 иностранных летательных аппарата. Нарушений воздушного пространства РФ допущено не было.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за предыдущую неделю количество иностранных крылатых шпионов у российских границ составило 19. Российские истребители поднимались на перехват два раза.

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