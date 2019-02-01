Лондон, 1 февраля, 2019, 03:54 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант не исключил возможного переноса сроков выхода страны из состава Евросоюза, сообщает The Guardian.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Brexit

По его словам, перенос может произойти, если парламент одобрит соглашение с Брюсселем позже намеченного срока Brexit:

«Зависит от того, насколько затянется этот процесс. Если мы действительно одобрим сделку буквально перед 29 марта, то нам понадобится дополнительное время, чтобы принять необходимые законы. Но если уже в ближайшее время мы достигнем прогресса, то этого не потребуется».

Он также подчеркнул, что его позиция относительно сроков Brexit остается неизменной. Он заявил газете, что Brexit должен состояться по плану — 29 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за грядущего в конце марта выхода Великобритании из ЕС члены парламента могут остаться без февральских каникул. По словам лидера палаты общин Адреа Лидсом, депутатам придется добиваться прогресса по ключевым вопросам Brexit вместо отдыха с 14 по 25 февраля.