Вашингтон, 1 февраля, 2019, 03:49 — ИА Регнум. Повышение американских торговых пошли на китайский импорт начнется с 1 марта, если не удастся уладить противоречия, сообщили в пресс-службе Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Си Цзиньпин

Уточняется, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не намерен менять срок, отпущенный Китаю. Если Вашингтон и Пекин не достигнут на переговорах «удовлетворительных результатов к 1 марта 2019 года», пошлины будут увеличены.

Напомним, 30 января в Вашингтоне начались очередные китайско-американские торговые переговоры, которые продлились два дня. Со стороны Китая в них участвовал вице-премьер Госсовета Лю Хэ.

Американская сторона хочет, чтобы Пекин согласился на условия Вашингтона по торговле, согласно которым Китай не должен повышать пошлины на американские товары. В случае лояльности китайской стороны, до 1 марта Вашингтоном не будут повышены до 25% тарифы на китайскую продукцию.