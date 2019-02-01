Лос-Анджелес, США, 1 февраля, 2019, 03:24 — ИА Регнум. Пассажирский самолет американской компании JetBlue совершил вынужденную посадку в аэропорту Лос-Анджелеса после попадания молнии, сообщает телеканал KTLA.

Tomás Del Coro Самолёт авиакомпании JetBlue

Сообщается, что на борту авиасудна находились 153 человека. После взлета пилот самолета сообщил, что в воздушное судно, предположительно, ударила молния. Самолет был вынужден совершить посадку в аэропорту вылета. Информации о пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичный инцидент произошел 31 января с российским самолетом Airbus A-320, летевшим из столицы Италии Рима в Москву. После попадания молнии самолет продолжил движение и штатно приземлился в Москве. Пострадавших не было, самолет критических повреждений не получил.