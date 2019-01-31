Москва, 1 февраля, 2019, 01:11 — ИА Регнум. Труппа московского Театра имени Моссовета репетирует пьесу, написанную Юрием Ереминым по роману Михаила Лермонтова «Герой нашего времени», сообщает портал «Театрал».

Фёдор Константинов. Печорин. Иллюстрация к роману М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». 1962

Сообщается, что роль Печорина в постановке исполнят актеры Джимтрий Подадаев и Нил Кропалов. Также в спектакле будут участвовать Антон Аносов, Дмитрий Щербина, Кристина Исайкина, Захар Комлев и другие.

Зрители смогут увидеть спектакль с 23 февраля, когда постановка появится в репертуаре театра.