Москва, 1 февраля, 2019, 00:48 — ИА Регнум. Кончина Валентины Березуцкой — это большая потеря. У актрисы был редкий талант, пела она великолепно, заявила советская и российская актриса Валентина Куценко, передает «Пятый канал».

Валентина Березуцкая

«Когда она пела, люди вынуждены были либо закрывать окна, потому что это потрясало всех, или наоборот — открывать, чтобы насладиться», — сказала Куценко.

Куценко, вспоминая актрису, сказала, что Березуцкая ненавидела ложь, была очень прямолинейным, чистым человеком.

Сергей Варчук, советский и российский актер театра и кино, сказал, что людей, таких, как Березуцкая, остается все меньше. На их таланте воспитывались актеры, росли зрители, которые брали пример с героев фильмов и постановок, передает РЕН-ТВ.

«Это, конечно, большая утрата», — сказал Варчук.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, советская и российская актриса театра и кино Валентина Березуцкая ушла из жизни 31 января 2019 г. в своей Москве. У нее остановилось сердце, врачи спасти актрису не смогли.