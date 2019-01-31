Ленинградская область, 31 января, 2019, 23:26 — ИА Регнум. Заместитель главы правительства Ленинградской области по ЖКХ и энергетике Олег Коваль решением Дзержинского районного суда Санкт-Петербурга арестован по 28 марта 2019 года с содержанием в СИЗО-3. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга Олег Коваль

Напомним, Коваль обвиняется в мошенничестве, совершенном организованной группой или в особо крупном размере, и следствие считает его организатором преступления. Чиновник был задержан утром 29 января сотрудниками ФСБ России.

По версии следствия, Коваль, в бытность заместителем гендиректора по капстроительству и инвестициям ОАО «Газпром газораспределение» и фактическим владельцем ООО «Межрегионстрой», в период декабря 2013 года по апрель 2015 года руководил хищением денежных средств инвестиционной программы ООО «Газпром газораспределение», перечисленных на счет ООО «Межрегионстрой». Сумма похищенного оценивается в 28 млн рублей.

По данным СМИ, ОАО «Газпром газораспределение» заключило контракт с подконтрольным Ковалю ООО «Межрегионстрой» на строительство двух газовых объектов в Вологодской области, в ходе выполнения которого и произошло хищение.

В суде по избранию меры пресечения для Коваля было представлено личное поручительство председателя Заксобрания Ленобласти Сергея Бебенина, который заверил, что Коваль не будет скрываться от следствия и оказывать давления на свидетелей.

«Были представлены характеристики обвиняемого, подписанные губернатором Ленобласти и ректором Политехнического университета Петра Великого, в которых Коваль характеризуется крайне положительно», — отметили в судебной пресс-службе Петербурга.

Сторона защиты попросила избрать меру пресечения в виде домашнего ареста или залога в размере до 47 млн рублей. Этот залог за Коваля предложил внести его друг Владимир Черняев, один из учредителей строительной компании ЛСР, с которым они дружны 10 лет.

Однако следователь выступил против избрания обвиняемому меры пресечения, не связанной с лишением свободы. Он сообщил, что у Коваля есть открытая британская виза.

А кроме того, представил судье стенограмму служебного разговора Коваля с неким должностным лицом, в котором обвиняемый «высказывался такими словами о руководстве страны, какие нельзя произносить в судебном заседании и обществе, матом».

В итоге суд отправил высокопоставленного чиновника в СИЗО на два месяца. Перед этим Коваль через адвоката извинился за матерную брань в адрес руководства страны.

Добавим, что в ходе судебного заседания суд поинтересовался у Коваля происхождением 20 объектов недвижимости, принадлежащих его семье, но внятного ответа не получил.

Отметим, что по тому же делу проходит экс-глава Фонда капремонта Ленобласти Александр Шульга. Именно с ним и иными лицами, по версии следствия, вступил в сговор на хищение средств Олег Коваль. 30 января Шульга решением того же Дзержинского районного суда был арестован с содержанием в СИЗО на срок по 28 марта. Ему также предъявлено обвинение в мошенничестве, свою вину Шульга не признаёт.