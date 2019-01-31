Вашингтон, 31 января, 2019, 22:45 — ИА Регнум. Федеральное бюро расследований США арестовало по обвинению в шпионаже гражданина Китая, работавшего над проектом беспилотного автомобиля Apple, передаёт 31 января NBC News.

Фотосъемка

Согласно обвинению, выдвинутому прокуратурой штата Калифорния, сотрудник Apple Цзичжун Чэн, начавший работать в компании в апреле 2018 года, был застигнут коллегами за фотосъёмкой в помещении, где велась засекреченная работа над проектом.

В ходе проверки на компьютере сотрудника было обнаружено несколько тысяч файлов, содержащих интеллектуальную собственность Apple. Позднее было установлено, что Чэн нанялся на работу в китайскую компанию, также занимающуюся разработкой беспилотного авто.

Сообщается, что мужчина был арестован за день до того, как планировал вылететь в КНР.

Напомним, что это уже второй подобный случай за последние полгода. В июле 2018 года сообщалось о задержании сотрудниками ФБР другого сотрудника Apple по подозрению в хищении технологии в пользу китайского производителя XMotors.