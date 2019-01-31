Тверь, 31 января, 2019, 22:34 — ИА Регнум. Решение по громкому уголовному делу в отношении бывшего генерального директора ООО «Тверской энергетический комплекс» Яна Горелова, а также бывшего управляющего ООО «Тверская генерация» Сергей Горохова вынес суд 31 января, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Тверской области. Они признаны судом виновными в мошенничестве, а также в злоупотреблении полномочиями.

Виктор Дубрей. Бочка с деньгами

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Как установлено следствием и судом, в декабре 2014 — июле 2015 года Сергей Горохов от лица ООО «Тверская генерация», действуя в сговоре с Игорем Кулешовым — одним из учредителей компании (в отношении него уже вынесен обвинительный приговор), подписали договоры процентного займа на 385 млн 530 тыс. рублей для ООО «Промтехлит». Деньги были перечислены на счета этой фирмы, финансовое состояние которой «не подразумевало исполнения возникших обязательств».

Кроме того, установлено, что в 2015 году Горелов и Горохов продали магистральные теплосети ООО «Тверская генерация» компании ООО «ТЭК» на сумму не менее 317 миллионов 504 тысячи рублей, а затем подписали договоры аренды указанных магистральных теплосетей, на основании которых «Тверская генерация» перечислила в адрес «ТЭК» еще более 37 миллионов 968 тысяч рублей и договоры купли-продажи векселей, согласно которым «Тверская генерация» приобрела у «ТЭК» ничем не обеспеченные векселя, перечислив в качестве оплаты по данным договорам 278 миллионов 350 тысяч рублей.

Еще одним эпизодом в СКР называют мошенничество в отношении ООО «Газпром межрегионгаз Тверь» — речь идет о хищении природного газа на сумму в общей сложности более трех миллиардов рублей, именно в такую сумму оценен ущерб ООО «Газпром межрегионгаз Тверь».

Суд 31 января вынес приговор: Яну Горелову по совокупности преступлений назначено наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года, Сергею Горохову назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года.

Как сообщало ИА REGNUM, Горелов и Горохов были задержаны в сентябре 2016 года, через несколько дней после трагедии: маленькая девочка на прогулке упала в открытый котлован, по дну которого проходила теплотрасса. Ребенок получил ожоги 50% тела. СКР возбудил уголовное дело, и тогда же следователи сообщили: котлован не был никак огорожен.

Уголовное дело в отношении Горелова и Горохова было передано в суд в марте 2018 года. Сейчас ООО «Тверская генерация» контролируется правительством региона.

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