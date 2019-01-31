Киев, 31 января, 2019, 22:22 — ИА Регнум. Задолженность граждан Украины по платежам за жилищно-коммунальные услуги достигла 50,75 млрд гривен. Такие данные озвучила 31 января Государственная служба статистики Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Население Украины

Сообщается, что за декабрь минувшего года долги населения за услуги ЖКХ выросли на 7,38 млрд гривен, или на 17,1%.

В ноябре, напомним, задолженность по жилищно-коммунальным услугам в стране выросла на 7,51 млрд гривен, или на 21%.

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