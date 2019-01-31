Баку, 31 января, 2019, 21:54 — ИА Регнум. Официальный Баку специальным заявлением ответил премьер-министру Армении Николу Пашиняну, который 30 января исключил, что Ереван может обсуждать формулу «территории в обмен на мир» в карабахском урегулировании.

ИА REGNUM Нагорный Карабах

«Трудно понять логику господина Пашиняна, потому что краеугольным камнем переговоров по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, ведущихся под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ, является именно вывод вооруженных сил Армении с оккупированных ими территорий Азербайджана», — заявил МИД Азербайджана, добавив, что «этого требуют четыре известные резолюции Совета Безопасности ООН, а также практически все документы, принятые международными организациями по поводу урегулирования конфликта».

«В данной связи возникает вопрос: следует ли рассматривать подобную позицию г-на Пашиняна как его отказ от переговоров?» — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Азербайджана.

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30 января в беседе с журналистами, комментируя муссирующиеся слухи об обсуждении в рамках карабахского урегулирования формулы «территории в обмен на мир», премьер-министр Армении заявил, что армянская сторона не может даже обсуждать эту формулу. «Мы не можем даже обсуждать формулу «территории в обмен на мир». Считаю, что наше правительство в вопросе Карабаха проводит такую политику, которую не проводило ни одно прежнее правительство. И попытки поиска каких-либо параллелей с проводимой ранее политикой являются совершенным заблуждением», — сказал Пашинян.