Москва, 31 января, 2019, 21:16 — ИА Регнум. Один из фигурантов по уголовному делу сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля смог скрыться от следствия. Об этом сегодня, 31 января, заявил государственный обвинитель по делу на заседании Басманного суда Москвы.

Татьяна Раджабова ИА Красная Весна Уголовное дело

Имя подозреваемого, который смог скрыться от следствия, прокурор не назвал.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Басманный суд уже арестовал первого заместителя генерального директора акционерного общества «Газпром газораспределение Ставрополь» Николая Романова, а также директора филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в Минеральных Водах Гузера Хашукаева. Они оба арестована на два месяца, и им предъявлены обвинения в мошенничестве и участии в организованной преступной группировке.

Также следствие намерено добиваться ареста ещё троих фигурантов — отца ранее арестованного сенатора Рауфа Арашукова — Рауля Арашукова, генерального директора акционерного общества «Газпром газораспределение Астрахань» и ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань» Руслана Арашукова, а также генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» Игоря Травинова. Все они уже задержаны.