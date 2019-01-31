Вашингтон, 31 января, 2019, 21:15 — ИА Регнум. США и КНДР согласовали дату и место проведения новой встречи лидеров двух стран Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Об этом 31 января сообщил журналистам сам Дональд Трамп, передаёт агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Ким Чен Ын

Каких-либо подробностей глава Белого дома раскрывать не стал, пообещав обнародовать всю информацию на предстоящей неделе.

Ранее сегодня госсекретарь США Майк Помпео в интервью Fox News заявил, что второй саммит лидеров Соединённых Штатов и Северной Кореи состоится в конце февраля в Азии. По его словам, Вашингтон уже направил свою команду для подготовки к саммиту.

Ранее наиболее вероятным местом встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына в СМИ назывался Вьетнам.

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