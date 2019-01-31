Москва, 31 января, 2019, 21:00 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский нашел способ бороться с телефонным терроризмом, передает корреспондент ИА REGNUM 31 января.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Анонимный звонок

«Как бороться с телефонным терроризмом? Не реагировать на него!» — предлагает Жириновский.

По мнению депутата Госдумы, если настоящий террорист хочет что-то взорвать, он не будет предупреждать об этом, потому что ему нужно, чтобы в этом месте было как можно больше людей — потенциальных жертв.

«А если звонит — значит, это ложь, направленная на то, чтобы запугивать людей, чтобы СМИ бросились об этом сообщать, чтобы тысячи человек переживали, росло число сердечных приступов, инсультов», — рассуждает он.

Вместе с тем регионы снова накрыла волна «телефонного терроризма». В Санкт-Петербурге за 31 января насчитали 55 случаев ложных сообщений, в Москве эвакуация прошла более чем в десяти объектах, в Московской области проверяли 14 ТЦ, в Самаре проверили 26 зданий, анонимные сигналы о угрозах зафиксированы в Волгограде, Ханты-Мансийске, Новосибирске, Омске.