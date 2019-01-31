Екатеринбург, 31 января, 2019, 20:40 — ИА Регнум. В Екатеринбурге Следственный комитет и ФАС проверяют законность передачи частной фире здания кинотеатра «Темп». Об этом на своей странице в соцсети Facebook заявил депутат Государственной думы Андрей Альшевских («Единая Россия»).

Квентин Массейс. Договор продажи

Свою запись депутат сопроводил сканом ответа на свой запрос из прокуратуры Свердловской области. Из документа следует, что по его обращению прокуратуры Екатеринбурга и Ленинского района провели проверки. И в ходе них было установлено, что администрация города дала согласие на отчуждение объекта без проведения торгов. И 23 января материалы были переданы в органы ФАС и СКР для дачи оценки законности передачи объекта в частные руки.

Также, по сведениям прокуратуры, в 2016 году здание кинотеатра получило ЗАО «Жилой комплекс Есенин». В качестве продавца выступило муниципальное предприятие «Кинотеатр «Салют», за которым «Темп» числился с 2011 года на праве хозяйственного управления. Договор купли-продажи был заключён 26 декабря 2016 года.

15 января 2018 года это же ЗАО приобрело участок земли. Продавцом выступила администрация Екатеринбурга.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, кинотеатр «Темп» появился в Свердловске (Екатеринбурге) в 1932 году. Он был первым в городе «звуковым» кинотеатром. Его построили в стиле конструктивизма, но уже в 1942 году реконструировали в стиле неоклассик. Много десятилетий «Темп» был лучшим в городе.

Однако в 1993 году кинотеатр был закрыт. В нём были питейное заведение, спортивный клуб, склад, а в 2009 году здание забросили. В 2011 году оно было серьёзно повреждено пожаром. Демонтаж здания начался 24 марта 2018 года, в один день со сносом заброшенной недостроенной телебашни. Закончили его в первых числах апреля.

Общественники пытались спасти здание и добивались признания его объектом культурного наследия. Вмешалось в ситуацию и свердловское областное министерство культуры. Но в мэрии заявили о том, что не планируют проводить историко-культурную экспертизу за счёт городского бюджета.

«Показательно, кстати, о системе власти в Екатеринбурге. В свое время «Темпу» не захотели помочь ни избранный глава, ни назначенный сити-менеджер», — заявлял тогда Андрей Альшевских.