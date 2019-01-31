Санкт-Петербург, 31 января, 2019, 20:48 — ИА Регнум. Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров 31 января переизбран секретарем регионального отделения партии «Единая Россия». Он вновь заявил, что партия поддержит кандидатуру Александра Беглова на выборах губернатора Петербурга в сентябре 2019 года.

Assembly.spb.ru Вячеслав Макаров

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе «ЕР» в Петербурге, в ходе XXXII конференции петербургских единороссов по итогам тайного голосования на альтернативной основе за переизбрание Макарова высказались 199 из 203 участников.

«Много лет каждый день я ощущаю ваше доверие, поддержку и уважение», — поблагодарил Макаров своих партийных соратников.

Выступая перед ними, Вячеслав Макаров напомнил, что в Петербурге политическая жизнь вошла в новый выборный цикл, который завершится избранием губернатора и муниципальных советов 8 сентября 2019 года.

«Обратный отсчет уже включен. Сразу скажу: выборы любого уровня — это испытание для любой партии. Тем более в таком городе, как Санкт-Петербург. Санкт-Петербург — город-пассионарий. Всегда им был, есть и останется, хочет этого кто-то или нет. За нами устремляются другие города. Перед выборами губернатора и депутатов муниципальных советов наша задача — действовать по четко расписанному плану», — сказал Макаров.

Он подчеркнул, что позиция «Единой России» относительно кандидатуры, которую партия поддержит в Петербурге на выборах главы города, не изменилась.

«На выборах губернатора региональное отделение поддержит кандидата, понимающего смысл слов «стратегия Петербурга». Таким человеком сегодня является Александр Дмитриевич Беглов. Это человек, чувствующий Петербург, понимающий современные вызовы. Он уже смог завоевать доверие горожан», — сказал Вячеслав Макаров.

Вновь избранный секретарь петербургского регионального отделения «Единой России» также подчеркнул особую важность предстоящих выборов в муниципальные советы муниципальных образований Санкт-Петербурга.

«Сейчас, в предвыборный период, если уловим петербургскую розу ветров — будет у нас климат что надо. Не уловим — будут политические циклоны, тайфуны, цунами. Нужно это петербуржцам, нужно это «Единой России? Уверен, что нет», — заявил Макаров.

Он также высказал мнение, что «Единая Россия» — была и остается «точкой сборки» политической системы Санкт-Петербурга.

«Наша партия безоговорочный лидер мнений на всем политическом пространстве города. Мы позиционируем себя как ответственную и работоспособную силу, которая своим влиянием охватывает все основные сферы жизни города», — сказал Вячеслав Макаров.