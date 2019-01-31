Киев, 31 января, 2019, 20:26 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что происходящее в украинской газовой сфере — это «большой обман и коррупция». Соответствующее заявление она опубликовала сегодня, 31 января, на своей странице в социальной сети Facebook.

European People's Party Юлия Тимошенко

Тимошенко указала, что на Украине вообще-то есть собственная газодобыча, и того газа, что добывается на Украине, вполне хватает на все нужды населения и бюджетной сферы.

«Но сейчас людей заставляют платить за газ по мифическим и завышенным «европейским» ценам», — пишет Тимомшенко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, цены на газ на Украине после государственного переворота в феврале 2014 года постоянно повышаются. Власти повышают цены по требованию Международного валютного фонда, который требует, чтобы внутриукраинские цены на газ были приравнены к рыночным международным ценам. Киевский режим послушно выполняет требования, так как их выполнение является одним из условий получения кредитов от МВФ.