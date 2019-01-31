Москва, 31 января, 2019, 21:31 — ИА Регнум. Резкие действия США в Венесуэле дадут карт-бланш России, которая сможет активнее выступать за свои интересы. По примеру американцев можно будет выступать против недружественных режимов, предложил 31 января режиссер Тигран Кеосаян в эфире передачи «60 минут» на канале «Россия1».

Иван Шилов ИА REGNUM Народ Донбасса

"Если американцы сделают что-то резкое в Венесуэле, наконец-то станет все ясно. Можно будет выступать открыто за свои интересы. Потому что в 2014 году на Украине произошла антироссийская революция. Пришла власть, которая была активно настроена против России. Было ошибкой признавать президентом Порошенко, проводить товарооборот, экономические связи», — высказал свое мнение Кеосаян.

По мнению режиссера, России следовало активнее отстаивать свои интересы, как сейчас это делают США в Венесуэле. Необходимо добиться того, чтобы на Украине правил дружественный режим.

«Надо было четко, артикулированно нашему государству сказать, чтобы так рядом в 600−800 км от Москвы находились не дружественные нашему государству режимы. И мы должны привести к власти на Украине дружественный режим. И я надеюсь, что американцы покажут нам хороший пример. Нам «по барабану», кто дружественный, кто нет, мы не можем себе позволить, чтобы рядом был недружественный режим», — заявил Кеосаян.

Глава администрации города Горловки Иван Приходько в эфире телепередачи сообщил, что жители Донбасса не захотят голосовать на предстоящих выборах президента Украины. По его словам, не так давно в ЛНР и ДНР прошли выборы и люди уже показали, кого и какие идеи поддерживают.

«Кем бы ни был следующий украинский президент для Донбасса, он будет нелегитимными», — сделала вывод из слов Приходько ведущая Ольга Скабеева.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер сообщил, что ведомство поддерживает предложенный ОБСЕ план мирного урегулирования конфликта в Донбассе.