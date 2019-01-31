Санкт-Петербург, 31 января, 2019, 19:59 — ИА Регнум. Самолёт авиакомпании «Россия», вылетевший из Москвы в Санкт-Петербург, прибыл в пункт назначения с задержкой в несколько часов. Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar.

Dmitry Terekhov Авиакомпания «Россия»

Согласно данным сервиса, рейс FV 6028, который должен был приземлиться в аэропорту «Пулково» в 13:10 мск, долетел до Санкт-Петербурга и, сделав несколько кругов, вернулся в Москву. Позднее самолёт вновь отправился в пункт назначения и приземлился в 17:05 мск.

Ранее агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу аэропорта «Внуково» сообщило, что экипаж воздушного судна принял решение вернуться в столицу из-за плохих погодных условий в Санкт-Петербурге.

В пресс-службе «Пулково» подтвердили данную информацию изданию «Фонтанка», при этом отметив, что аэропорт работает штатно и проблем с погодой нет. Отмечается, что другие самолёты приземлялись в аэропорту по расписанию.

Согласно данным онлайн-сервиса «Яндекс.Расписания» в «Пулково» на текущий момент отменено четыре авиарейса.