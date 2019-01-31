Орел, 31 января, 2019, 20:00 — ИА Регнум. Новый тариф на перевозки в муниципальном общественном транспорте Орла вступит в силу с 10 февраля, сообщила 31 января пресс-служба администрации города. Соответствующее постановление подписал глава администрации города Александр Муромский.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Автобус

При этом в соответствии с постановлением до 10 февраля во всех автобусах должны быть установлены валидаторы для безналичной оплаты проезда — проконтролировать процесс должно управление городского хозяйства и транспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, новый тариф — 20 рублей за одну поездку за наличные и 17 рублей по безналичному расчету — должен был вступить в силу с 1 февраля. Однако, по данным на 31 января, валидаторы для безналичной оплаты установлены менее чем в половине маршрутных автобусов.