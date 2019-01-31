Москва, 31 января, 2019, 19:51 — ИА Регнум. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает, что Русская православная церковь и Российское государство строят равноправный диалог, и такие отношения между церковью и государством в России выстроились впервые в истории. Об этом предстоятель Русской православной церкви заявил сегодня, 31 января, на приеме в честь 10-й годовщины своей интронизации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

По словам патриарха Кирилла, сегодня РПЦ может обсуждать с государством очень многие проблемы, которые волнуют российский народ и общество, и, конечно, Церковь.

«И, наверное, за всю историю России, я не побоюсь сказать так определенно, впервые выстроились такие отношения между Церковью и государством», — подчеркнул патриарх Кирилл.

Он напомнил, что даже во времена Российской империи церковь была подчинена государству и не имела в его лице равного партнера.

Также патриарх Кирилл поблагодарил президента России Владимира Путина, который присутствовал на приеме, за выстроенный диалог между церковью и государством, отметив его доброжелательную атмосферу.