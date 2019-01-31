Лондон, 31 января, 2019, 19:46 — ИА Регнум. «Соглашение о выходе, заключенное с Соединенным Королевством, — лучшее и единственно возможное соглашение. ЕС говорил это в ноябре. Мы говорили это в декабре, а потом снова после «знаменательного голосования» в январе. Вчерашние дебаты в британском парламенте этого не меняют. Соглашение о выходе не подлежит повторным переговорам», — цитирует испанское издание El Mundo ответ Жана-Клода Юнкера на решение британских парламентариев возобновить переговоры насчет условий Брексита.

Brexit

Глава Европейской комиссии — терпеливый человек и закаленный переговорщик, который знает, что в некоторых случаях необходимо повторять одну и ту же мысль до полного изнеможения, отмечает СМИ. Однако даже он, выступавший в роли любезного голоса 27 государств в столь многих случаях, дошел до предела сил. Юнкер не понимает Терезу Мэй, не понимает ее партию, а после 29 января еще меньше понимает, что происходит в Вестминстере.

Зато он знает, что на данном этапе его работа заключается не столько в понимании, напротив кого он сидит за столом, сколько в поддержании единства в собственных рядах, а также в разъяснении 500 миллионам людей, как обстоят дела. Они должны понимать, что глава Еврокомиссии не подпишет ничего, что «ослабит Евросоюз».

В минувшую среду Юнкер и Мишель Барнье, главный переговорщик 27 членов ЕС, предстали перед Европейским парламентом в Брюсселе, чтобы рассказать депутатам о ходе переговоров с Лондоном, но сообщить можно было не много нового. Евросоюз определил свою позицию в ходе саммита глав государств и правительств 13−14 декабря, и с тех пор наблюдал за происходящим по другую сторону Ла-Манша в состоянии шока.

ЕС смотрел на премьер-министра Великобритании, которая всего несколько дней назад умоляла одобрить ее соглашение, а теперь просит своих сторонников проголосовать за поправку, которая обрубает его под корень. Смотрел на парламент, который объединяется, чтобы отвергнуть сценарий отсутствия соглашения, но не может предложить никакого решения, чтобы это соглашения было. Смотрел на правительство, которое хочет избежать катастрофы, но не знает, как, а также не имеет достаточного количества голосов, чтобы сделать хоть что-нибудь.

«Мы знаем, особенно со вчерашнего дня, что Палата общин против многих вещей. Против отсутствия соглашения, против «бэкстопа». Но мы до сих пор в точности не знаем, за что Палата общин», — сказал Юнкер, выступая перед европейскими парламентариями с ноткой горечи и покорности в голосе.

Он также перефразировал, и не случайно, те самые слова, которые Тереза Мэй несколько дней назад использовала в речи перед депутатами Великобритании — о лучшем и единственно возможном соглашении. Тогда глава Соединенного Королевства еще утверждала, что нельзя возвращаться в Брюссель «просить о просьбе».

«Мое послание Терезе Мэй: позиция ЕС является ясной и последовательной. Соглашение о выходе не подлежит повторным переговорам», — через несколько часов сказал глава Европейского совета Дональд Туск, поговорив по телефону с британским премьер-министром.

Он подчеркнул, что теперь ЕС понимает, чего не хочет Великобритания, но всё еще не знает, чего же она хочет.