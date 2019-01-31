Москва, 31 января, 2019, 19:38 — ИА Регнум. Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 10-й годовщиной интронизации предстоятеля Русской православной церкви. Встреча главы правительства и предстоятеля РПЦ прошла в резиденции патриарха Кирилла сегодня, 31 января.

Government.ru Встреча Дмитрия Медведева и патриарха Кирилла

Медведев отметил большой вклад патриарха Кирилла в укрепление авторитета Русской православной церкви в стране и за рубежом. Глава РПЦ и глава правительства выразили уверенность, что взаимодействие православной церкви и Российского государства будет и далее продолжаться в интересах народа.

Напомним, что десять лет назад в храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония интронизации патриарха Кирилла. Он был избран предстоятелем Русской православной церкви её Поместным собором, который состоялся впервые с 1990 года.