Москва, 31 января, 2019, 21:46 — ИА Регнум. Россия никогда не будет вмешиваться в выборы и другие внутренние дела Украины. Такое мнение высказал политолог Михаил Маркелов 31 января в ходе передачи «60 минут» на телеканале «Россия 24».

ИА Красная Весна Дом, разрушенный при обстреле. Макеевка, ДНР.

«Для нас важны два вопроса. Донбасс остается на повестке. Два часа назад выступал президент Владимир Путин, который четко дал понять, что мы не оставим православный мир, православных в беде. В этом заключается интерес. Не в захвате территории заключается задача России. Главная задача, в отличие от «хунты», которая во власти на Украине находится, задача наша — сохранение людей, кто бы ни пришел к власти на Украине», — высказал свое мнение Маркелов.

Как будут проходить выборы на Украине и кто на них победит — вопрос важный, но только в плане будущих переговоров. Причем участвовать в диалоге между странами должны представители ЛНР и ДНР. Иначе конфликт в Донбассе не урегулировать.

«Россия никогда не пойдет на то, чтобы вмешиваться во внутренние дела Украины. Мы предлагаем разные форматы, говорим: не все потеряно, давайте вести переговоры. И самое главное, чтобы в этом процессе принимали участие представители Донбасса, без них мирное урегулирование невозможно», — отметил политолог.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука поддержал идею выплачивать пенсию в республиках Донбасса через представительства Международного комитета Красного Креста.