Вашингтон, 31 января, 2019, 19:25 — ИА Регнум. Власти США и евробюрократы в феврале 2019 года намерены рассмотреть введение новых санкций в отношении Российской Федерации из-за украинской провокации в Керченском проливе. Об этом сегодня, 31 января, заявил журналистам во время телефонного брифинга специальный представитель государственного департамента США по Украине Курт Волкер.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

По словам Волкера, он провел несколько встреч с высокопоставленными евробюрократами, а также с функционерами военного блока НАТО, на которых затрагивался вопрос о новых санкциях в отношении России. Спецпредставитель уточнил, что новые санкции против РФ могут быть введены в связи с украинской провокацией в Керченском проливе в ноябре 2018 года и арестом украинских моряков и сотрудников СБУ, которые эту провокацию осуществляли.

США и Евросоюз требуют от России немедленно вернуть украинских моряков и сотрудников СБУ. Но российские власти указывают, что арестованные совершили серьезные правонарушения и будут преданы суду.

«Как Соединенные Штаты, так и Европа рассматривают то, какие дополнительные меры нам следует принять, если Россия не возвратит моряков», — пояснил Волкер.