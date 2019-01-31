Москва, 31 января, 2019, 19:16 — ИА Регнум. Бюджетная авиакомпания «Победа» отозвала свой иск к отряду пограничного контроля московского аэропорта «Внуково». Такие данные следуют из определения Арбитражного суда Москвы, опубликованного сегодня, 31 января.

Anna Zvereva Boeing 737-800 «Победы» в аэропорту Внуково

В определении сказано, что 25 января лоукостер «Победа» подал заявление в Арбитражный суд Москвы об отказе от исковых требований к отряду пограничного контроля московского аэропорта «Внуково».

Поскольку на момент подачи данного заявления иск «Победы» ещё не был принят к рассмотрению, то суд расценил данное заявление как заявление о возвращении иска.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, конфликт между лоукостером и пограничниками начался в ноябре 2018 года, когда погранслужба аэропорта потребовала от «Победы» взять на рейс до Лейпцига (Германия) гражданина Монголии, у которого не было ни билета, ни визы.

Про этого гражданина было известно, что ранее он вылетел в Стамбул, откуда по непонятной причине был депортирован в Москву. В аэропорту «Внуково» он два дня просидел в чистой зоне, после чего пограничники по непонятной причине решили сбагрить его на рейс «Победы» в Германию. Позже однако пограничики все-таки сняли странного гражданина Монголии с рейса, но это привело к задержке вылета самолета «Победы» в Лепциг на 1 час 40 минут.