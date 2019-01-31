Москва, 31 января, 2019, 18:55 — ИА Регнум. Крупнейшая российская авиакомпания «Аэрофлот» решила вернуть в меню экономкласса слабоалкогольные напитки. Об этом сегодня, 31 января, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Андрей Грук ИА Красная Весна Самолеты авиакомпании «Аэрофлот»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года «Аэрофлот» решил убрать из меню экономкласса вино и мороженое на рейсах продолжительностью более шести часов. Тогда СМИ утверждали, что авиакомпания сделала это ради сокращения издержек.

Однако теперь, видимо, в погоне за прибылью, авиакомпания решила вернуть алкоголь в меню экономкласса и внести некоторое разнообразие в выбор алкоголя на борту для других классов.

Теперь в рейсах «Аэрофлота» длительностью более шести часов будут предлагать пиво, а при перелетах от трех часов — вино. Кроме того, пассажирам экономкласса при полетах от шести часов также будут предлагать дорожные наборы с расширенным содержанием.

В бизнес-классе на международных рейсах пассажирам будут предлагать шампанское, в том числе более высокой ценовой категории — это Bollinger. На внутренних рейсах «Аэрофлота» пассажирам бизнес-класса будут предлагать шампанское Drappier.