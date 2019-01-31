Нижний Тагил, Свердловская область, 31 января, 2019, 18:49 — ИА Регнум. В Нижнем Тагиле СКР выясняет причины смерти семимесячного мальчика. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении СКР по Свердловской области.

Траурная свеча

Трагедия произошла в Тагилстроевском районе. Как пишет издание «Между строк», мальчик умер в инфекционной больнице. Он был доставлен туда вместе со своей 32-летней матерью, от которой исходил запах алкоголя. Медики нашли на голове младенца гематому и отправили на рентген. Прямо на столе он и умер.

По сведениям издания, женщина ранее обращалась к медикам в связи с болезнью сына. Ей посоветовали лечь с ним в больницу, но она отказалась.

Изначально по факту произошедшего органы СКР провели доследственную проверку. Теперь возбуждено уголовное дело. Следователи не исключают причинения ребёнку смерти по неосторожности. Предстоит проверить условия, в которых жил младенец, дать оценку действиям или бездействию его родителей.