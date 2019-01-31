Бангкок, 31 января, 2019, 18:41 — ИА Регнум. Гражданин России скончался в результате ДТП на тайском острове Пхукет. Об этом 31 января сообщает The Phuket News.

(сс) Thomas sauzedde Дороги Пхукета

По информации издания, инцидент произошёл накануне на Патак Роуд. Находясь за рулём автомобиля, мужчина не справился с управлением и врезался в жилой дом. В бессознательном состоянии он был доставлен в больницу, где сегодня скончался.

Сообщается, что никаких других фигурантов в ДТП не было. Также предварительно установлено, что водитель был трезв. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в начале января на Пхукете автобус с российскими туристами столкнулся с пикапом на краю обрыва. В результате инцидента никто серьёзно не пострадал.