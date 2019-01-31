Киев, 31 января, 2019, 18:38 — ИА Регнум. На Украине социологические компании проводят большую часть исследований с грубейшими нарушениями, поэтому у них резко отличаются рейтинги политиков и политсил. Об этом 31 января написал на своей странице в Фейсбуке экономист, исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко.

(сс) chief39 Болото

«Социология — это наука. Социологический опрос базируется на выборках. Выборки и в социологии, и в экономике строятся на одинаковых принципах. Если искажаются параметры формирования выборки, то конечные результаты не отражают реальность и могут быть однозначно выброшены в мусорную корзину. Те отличия, которые есть в Украине в рейтингах кандидатов, замеряемых различными социологическими группами, свидетельствуют о том, что большая часть исследований проводится с грубейшими нарушениями. Грубейшие нарушения при формировании выборки могут быть сделаны умышленно либо по незнанию и отсутствию образования», — отметил Устенко.

Эксперт также считает, что репутацию могут потерять и авторитетные социологические службы, если будут предоставлять недостоверные данные соцопросов.

«Дорожащие репутацией социологические службы должны быть максимально открытыми в предоставлении всей информации, касающейся проведения ими соцопросов. В противном случае их может ждать судьба «однодневок». Так что карты на стол, дамы и господа! Похоже, что инфляция в Украине коснулась не только гривны, но и всего экспертно-аналитического сообщества», — пояснил Устенко.

Он напомнил, что на Украине социологические службы «однодневки» часто публикуют недостоверные результаты соцопросов.

«При «правильном» искажении выборки можно получить любой желанный вариант. И 10-й кандидат станет первым, а второй — 21-м. Вероятнее всего, в Украине мы имеем дело с сознательным искажением результатов. Тот, кто собирается продолжать работать на этом рынке, вряд ли пойдет на дискредитацию своей репутации. «Однодневку» репутация не заботит. Соблазн политиков «договариваться» с «однодневками» — высок. Высокий — даже ложный — рейтинг формирует ожидания. Ожидания и в экономике, и в политике важны. Впоследствии они сформируют поведенческую линию. Верить в результаты «однодневок» — глупо», — добавил Устенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 января социологическая группа «Рейтинг» опубликовала результаты опроса, которые провела с 16 по 24 января. По данным исследования, лидером президентского рейтинга является бизнесмен и шоумен Владимир Зеленский, которого поддерживают 19% тех, кто определился и намерен голосовать. При этом лидера «Батькивщины» Юлию Тимошенко поддерживают 18,2% респондентов, президента Петра Порошенко — 15,1%, сопредседателя парламентской группы «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко — 10%, экс-министра обороны Анатолия Гриценко — 8,5%, лидера партии Радикальная партия Олега Ляшко — 7%, лидера партии «Наши» Евгения Мураева — 3,6%, мэра Львова Андрея Садового — 2,7%, депутата от фракции «Оппозиционный блок» Александра Вилкула — 2,6%.

Кроме того, сообщается, что во втором туре Тимошенко одержит первенство в парах с Порошенко (27% против 18%) и Бойко (28% против 18%). В то же время она уступает в паре с Зеленским (29% против 24%). По данным исследования, Зеленский также побеждает в паре с Порошенко (34% против 20%) и с Бойко (33% против 18%). В паре Бойко — Порошенко нынешний президент лидирует с небольшой разницей (23% против 21%).

Напомним, 22 января украинский Социологический центр имени Михаила Драгоманова опубликовал последние результаты исследования электоральных предпочтений украинцев. Отмечается, что по сравнению с предыдущими опросами у Порошенко растет поддержка избирателей. При этом у лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко наоборот — она падает.

Так, на выборах президента Украины 17,4% избирателей готовы поддержать лидера «Батькивщины» Тимошенко. На втором месте с минимальным отрывом идет президент Порошенко. За него готовы проголосовать 17,1% опрошенных, которые планируют участвовать в выборах.

Как уточнили в социологическом центре, именно эти два кандидата согласно результатам опроса, выходят во второй тур. При этом динамика электоральных настроений по сравнению с предыдущими опросами свидетельствует о росте поддержки Порошенко и приостановление роста рейтинга Тимошенко. Разрыв между ними не превышает статистической погрешности.

Далее выбор респондентов распределился следующим образом: лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко (10,1%), бизнесмен и шоумен Владимир Зеленский (9,4%), сопредседатель парламентской групп «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко (5,4%), экс-министр обороны Анатолий Гриценко (5,3%), мэр Львова Андрей Садовый (5,1%).