Москва, 31 января, 2019, 18:33 — ИА Регнум. Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что главный финансовый регулятор страны не ожидает замедления роста кредитования в России в 2019 году. Об этом Набиуллина заявила сегодня, 31 января, на встрече с главами российских банков.

Kremlin.ru Эльвира Набиуллина

«Мы не ожидаем замедление темпов прироста кредитования», — сказала Набиуллина.

В то же время глава ЦБ обратила внимание, что рост потребительского кредитования происходит на фоне стагнации реальных доходов населения, что неминуемо ведет к росту рисков и угрожает финансовой стабильности российских банков.

«Потребительский кредит должен помогать людям повысить качество жизни сегодня с учетом их возможности оплатить завтра, с тем, чтобы они не оказались в долговой яме», — подчеркнула Набиуллина.