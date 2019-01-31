Москва, 31 января, 2019, 18:36 — ИА Регнум. В настоящее время можно наблюдать проявление кризиса американского лидерства, убеждён член комитета Совфеда РФ по международным делам Олег Морозов. Об этом он заявил 31 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

Цуканов М.В Долги США

«Мы имеем дело с проявлением кризиса американского лидерства, — заявил он. — Этот кризис проявляется в трёх плоскостях. Американцы проигрывают экономическое соревнование с Китаем, и для них это очень болезненно. Они проигрывают военную конкуренцию с РФ, что для них было крайне неожиданно, но сегодня они фактически это признают. И самое главное — они получили две очень звонкие пощечины. Первая в Сирии, где они были вынуждены публично отказаться от своего заявленного плана. И, как ни странно, это ещё Украина. Но после Украины появился Крым, и появился непокорный Донбасс, и появилась новая ситуация в Европе».

Для США, как считает Морозов, это колоссальный вызов.

«Почему важна Венесуэла? — продолжил сенатор. — Им (США — прим. ИА REGNUM ) до лампочки — едят венесуэльцы или нет. Они апробируют новую технологию, под которую выстраивают ту часть мира, которая готова им присягнуть, для того чтобы обеспечить глобальное противостояние с РФ и с Китаем».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Соединённые Штаты заранее планировали кризис в Венесуэле.

«Изменить ситуацию в Венесуэле США планировали давно и очень быстро», — заявила она.

По её словам, если бы не было сопротивления внутри самой Боливарианской Республики, а также со стороны ряда крупных мировых игроков, которые заявили о неприятии такого плана, ситуация могла бы «измениться в направлении негативного сценария».