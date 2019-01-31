Москва, 31 января, 2019, 18:17 — ИА Регнум. Самолет авиакомпании «Россия», вылетевший из Москвы в Санкт-Петербург, вернулся в аэропорт «Внуково» из-за плохих погодных условий в пункте назначения. Об этом 31 января сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу «Внуково».

Павел Латышов ИА Красная Весна Перрон аэропорта Внуково

"Экипаж принял решение вернуться в связи с тем, что в Санкт-Петербурге плохая погода», — сказал собеседник агентства.

Отмечается, что авиалайнер вновь вылетел в Санкт-Петербург как только улучшились погодные условия.

Согласно данным онлайн-сервиса «Яндекс.Расписания», в петербургском аэропорту «Пулково» отменено четыре авиарейса, ещё столько же рейсов в настоящее время задерживается.