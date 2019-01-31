Москва, 31 января, 2019, 18:16 — ИА Регнум. Законопроект, позволяющий Росгвардии, МВД и ФСБ сбивать незаконно летающие беспилотники в местах массового скопления людей, внесла в Госдуму группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым («Единая Россия»), передаёт корреспондент ИА REGNUM 31 января.

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Речь идет о противоправном использовании беспилотных воздушных судов. Как отмечают авторы законопроекта, число владельцев беспилотников в РФ с каждым годом растет из-за снижающейся стоимости таких устройств. Так, только с января по сентябрь 2017 года граждане приобрели порядка 57 тыс. беспилотников. При этом участились случаи запусков беспилотников в местах массового пребывания людей и около транспортных средств, что может нанести вред как гражданам, так и «объективно значимым потребностям общества и государства».

В связи с этим депутаты предлагают наделить органы госохраны, войска Росгвардии, а также МВД и ФСБ правом ограничивать и запрещать полеты беспилотников в определенных зонах воздушного пространства. Силовикам в том числе предлагается разрешить уничтожать или повреждать беспилотники, подавлять сигналы дистанционного управления ими, а также задерживать граждан, которые несанкционированно запускают беспилотники в запрещенных местах.

Нововведение обеспечит общественную безопасность в местах проведения культурно-массовых и публичных мероприятий, а также защитит критически важные объекты инфраструктуры от нанесения ущерба, уверены авторы инициативы.