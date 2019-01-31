Калуга, 31 января, 2019, 18:10 — ИА Регнум. 61 дорожно-транспортное происшествие с участием автобусов и троллейбусов, в результате которых три человека погибли и 88 получили травмы, было зарегистрировано в Калуге в 2018 году. Об этом 31 января сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе ГИБДД УМВД России по Калуге.

Гибдд.рф/r/40 В салоне общественного транспорта.

По данным ГИБДД, травмы из-за падения пассажиры получали в каждом третьем дорожном происшествии с общественным транспортом — всего травмировано 25 пассажиров. Анализ дорожно-транспортных происшествий данного вида показывает, что количество происшествий, связанных с падением пассажиров в салонах автобусов и троллейбусов, за 2018 год возросло на 25%, а число пострадавших увеличилось на 19%. Как показывает практика, падение пассажиров в общественном транспорте нередко происходит при экстренном торможении или резком маневрировании. Таким образом, 20 пассажиров получили травмы. В большинстве случаев это пассажиры пожилого возраста.

Так, днём 28 января 2019 года в калужском микрорайоне Анненки в салоне автобуса 56-летняя женщина получила травмы различной степени тяжести. Водитель автобуса резко тронулся, отъезжая от остановки, и пассажирка упала на пол салона, не удержавшись на ногах.

Между тем 25 января 2019 года на заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения заместитель начальника отдела ГИБДД УМВД России по Калуге Руслан Макеров связал рост количества падений в салонах троллейбусов или автобусов с введением обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров. По наблюдениям Руслана Макерова, падать пассажиры начали сразу после того, как появилась возможность получить страховку за травмы во время поездки в общественном транспорте.