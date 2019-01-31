Москва, 31 января, 2019, 18:35 — ИА Регнум. США понимают, что им не вернуть свою абсолютную власть над Латинской Америкой, пока существует Куба, убеждён директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 31 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя политический кризис в Венесуэле.

Куба США

«Стратегическая цель США — это Куба, — сказал Делягин. — Куба показала всем, что латиноамериканец может быть свободным и что США не вернут свою абсолютную власть над Латинской Америкой, пока существует Куба. И Куба является сакральной целью США. Они начали захватывать Латинскую Америку обратно с государственного переворота в Бразилии. И идут дальше».

Но, как уточнил Делягин, в этой ситуации есть ещё нефтяная компонента.

«В ходе сланцевой революции американцы создали качественно новую схему организации нефтяного бизнеса, когда вы можете добывать очень плохое сырьё, но это сырьё дотируется, выражаясь грубо, частью прибыли от продажи бензина, — объяснил Делягин. — Эта схема построена в США, и та тяжёлая венесуэльская нефть, которая была никому не нужна (потому что её хоть топором руби), сейчас стала абсолютно ценным ресурсом. Помимо этого, США создали схему бизнеса, которая позволяет им получать прибыль с очень дорогого сырья. Потому что конечный продавец делится своей прибылью через сложные государственные схемы».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению шеф-аналитика ГК TeleTrade Петра Пушкарёва, инвесторы будут внимательно отслеживать любую информацию вокруг событий в Венесуэле, где, по сути, идёт борьба сторонних сил за огромные нефтяные месторождения, а не только противостояние между официальной властью президента и пытающейся захватить власть оппозицией.

«Но если реальная ситуация в стране за эти дни измениться не успеет, то и котировки нефти продолжат колебания, скорее, в выжидательном режиме», — заключил эксперт.