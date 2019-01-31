Москва, 31 января, 2019, 18:01 — ИА Регнум. В Московском регионе на предстоящей неделе ожидается потепление до +5 градусов. Об этом сообщили 31 января в Гидрометцентре России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Оттепель в Москве

Согласно прогнозу, в выходные дни, 2 и 3 февраля, в столице пройдут небольшие осадки. В субботу в ночные часы столбики термометров опустятся до −7…−2° градусов, днём воздух прогреется до −1…+1 градусов.

В воскресенье ночью в Москве ожидается −2…−0 градусов, а уже днём потеплеет до +1…+3.

В начале новой недели мощная волна тепла из Северной Африки через восточную половину Средиземноморья распространится на восток Европы и принесёт в Московский регион дальнейшее повышение температуры, сообщает Гидрометцентр.

В первые дни недели ожидается −2…+3° градуса ночью и 0…+5° в дневные часы. При этом также будут идти осадки.