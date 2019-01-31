Москва, 31 января, 2019, 17:51 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что ситуация вокруг Украинской православной церкви — это грубое вмешательство в церковную жизнь. Об этом российский лидер сказал сегодня, 31 января, выступая на собрании, посвященном 10-летию Поместного собора РПЦ и патриаршей интронизации.

Иван Шилов ИА REGNUM

Путин подчеркнул, что российские власти крайне сожалеют о том, что в церковный раскол на Украине был вовлечен Константинопольский патриархат. Глава государства напомнил, что межцерковные связи исторически сближали братские народы и служили развитию равноправных отношений России с другими странами.

Однако наряду с позитивными примерами, к сожалению, есть и другие. Это внесение в церковную жизнь спекуляции, политиканства, паразитирования на вопросах религиозной жизни. Все это ведет к разобщению людей, провоцирует злобу и нетерпимость, отметил Путин.

Российский лидер подчеркнул, что на Украине идет реализация именно такого, фальшивого религиозного проекта, который вообще не имеет никакого отношения к вере и нацелен исключительно на борьбу за власть.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Украине при поддержке светских властей, а также при прямом вмешательстве США, произошло объединение раскольничьих организаций, а затем их признание Константинопольским патриархатом. Затем Фанар закрепил украинских раскольников в качестве своей митрополии, а на каноническую Украинскую православную церковь Московского патриархата начались гонения.