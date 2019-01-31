Санкт-Петербург, 31 января, 2019, 17:48 — ИА Регнум. Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга утвердил Адресную программу ремонта дорог на 2019 год. В нее вошли 127 адресов в разных частях города, стоимость ремонтных работ — 5 млрд рублей.

Дарья Драй ИА REGNUM Ремонт Невского проспекта летом 2018 года

Общая площадь дорожных объектов, подлежащих ремонту в текущем году, составит 2,4 млн кв. метров, а их протяженность — 131 км.

Весь объем работ поделили на лоты, сформированные по территориальному принципу. Дорожно-ремонтные предприятия будут претендовать на эти лоты в ходе конкурса.

Ремонт ждет, в частности, Адмиралтейскую набережную и набережную четной стороны канала Грибоедова, 16−17 линии и 18−19 линии Васильевского острова, большие участки проспекта Стачек, Гражданского проспекта, проспектов Луначарского, Косыгина, Просвещения, Комендантского, Авиаконструкторов, Дальневосточного, Большевиков, Выборгского шоссе и целого ряда других магистралей.

Также обновят проезжую часть Дворцовой набережной, набережной Кутузова, улицы Маяковского, площади Восстания и другие адреса, как в центре города, так и в спальных и пригородных районах.

«Конкурсные процедуры по выбору подрядных организаций на выполнение ремонтных работ планируется объявить в марте 2019 года», — сообщили в КРТИ.

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Напомним, в 2018 году на ремонт дорог из бюджета Санкт-Петербурга также было выделено 5 млрд рублей. За эти деньги были проведены работы по более чем ста адресам протяженностью 152 км и общей площадью 2,4 млн кв. метров.

Главным объектом для дорожников в 2018 году был Невский проспект, который отремонтировали в два захода, до и после чемпионата мира по футболу.