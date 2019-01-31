Апатиты, Мурманская область, 31 января, 2019, 17:43 — ИА Регнум. Три новые лаборатории, сформированные в рамках национального проекта «Наука» начинают работу в Кольском научном центре Российской академии наук.

М. Иванов Национальный парк «Русская Арктика» Айсберг

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в КНЦ, лаборатория медицинских и биологических технологий будет изучать и разрабатывать инновационные технологии здоровьесбережения арктического населения, лаборатория инструментальных исследований состояния горных пород Арктической зоны займется комплексной геомеханической оценкой удароопасных месторождений, а лаборатория природоподобных технологий и техносферной безопасности Арктики будет исследовать экологически чистые технологии и функциональные материалы на основе природных минералов.

О том, какое значение имеет проведение таких исследований для развития науки и Арктического региона в целом, корреспонденту ИА REGNUM рассказал председатель Федерального исследовательского центра «Кольский научный центр Российской академии наук», член-корреспондент РАН, профессор Сергей Кривовичев:

«Создание лабораторий — важный шаг в развитии науки на Кольском полуострове, который имеет серьезное историческое значение. В первый раз после реформы РАН 2013-го года государство направило свои усилия не на сокращение, а на увеличение числа научных сотрудников Академии наук, что, безусловно, отражает поворот в отношениях государства и российской академической науки.

Три новые лаборатории, созданные в КНЦ, направлены на разработку проблем, важных и актуальных для Арктического региона. Это и проблемы техносферной безопасности, и создание новых природоподобных технологий, а также новых технологий в геомеханике. Помимо этого будет разрабатываться направление арктических биотехнологий, в том числе по биомедицине.

К сожалению, пока Министерство выделило деньги только на зарплатный фонд, тогда как не менее важным является оснащение этих лабораторий и Центра в целом современным научным оборудованием. Надеемся, что это будет следующим шагом, который ни в коем случае нельзя «откладывать в долгий ящик».

Потенциальные заказчики исследований еще не определены, но, по словам Сергея Кривовичева, результаты лабораторных работ будут интересны местным производственникам.

«Лаборатории инструментальных методов исследования горных пород и минералов Арктической зоны будут востребованы региональными предприятиями горной отрасли. Разработки в области биомедицины найдут свое применение у предприятий, связанных с обеспечением экологической и продовольственной безопасности Кольского полуострова», — сказал профессор.

В настоящее время КНЦ РАН объединяет 10 научно-исследовательских институтов и обслуживающий их обширный комплекс вспомогательных подразделений и экспериментальных полигонов, распределенных на огромной территории от Шпицбергена и Земли Франца-Иосифа на севере до Амдермы на востоке и Тэдино и Плесецка на юге. Базовый Академгородок и президиум КНЦ РАН с 1961 года размещены в городе Апатиты Мурманской области. Общая численность работающих в КНЦ РАН около 2000 человек. Исследовательский персонал Центра представлен 654 научными сотрудниками, среди которых 4 академика, 80 профессоров и докторов наук, более 300 кандидатов наук.

Несмотря на этот внушительный список, Кольский научный центр пока остается в стороне от дискуссий по переходу на мировой уровень в связи с планами президента создать в стране несколько крупных научных центров.

«Несмотря на то что этот проект уже громко анонсирован и разрекламирован, конкретные механизмы его работы в настоящее время научной общественности не известны. В частности, никаких конкурсов на создание научных центров мирового уровня еще не объявлено, и критерии работы таких центров не ясны», — отметил Сергей Кривовичев.

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