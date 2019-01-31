Ессентуки, Ставропольский край, 31 января, 2019, 17:40 — ИА Регнум. В ходе ремонтных работ в здании Федерального казначейства Ставропольского края в Ессентуках был обнаружен тайник с уникальными фотографиями семьи последнего русского царя Николая II. Об этом сегодня, 31 января, сообщает пресс-служба министерства туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края.

Николай II с семьёй

Сообщается, что конверт с фотографиями был найден под одной из ветхих балок здания. Ставропольский краевед Роман Нутрихин уже установил, что фотографии принадлежат охраннику Николая II Анатолию Федюшкину.

Известно, что в охрану императорской семьи Федюшкин поступил в 1907 году.

На фотографиях запечатлена семья последнего русского царя Николая II, он сам и члены свиты, а также охранники. На некоторых фотографиях сохранились подлинные автографы членов царской семьи.

Теперь эти фотографии станут частью культурной коллекции управления казначейства.